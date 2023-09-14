Лоукостер "Победа" планирует выплатить около 650 млн рублей windfall tax

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует выплатить налог на сверхприбыль в размере около 650 млн рублей. Об этом на брифинге журналистам в рамках ВЭФ-2023 сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Налог на сверхприбыль из авиакомпаний группы будет платить только "Победа". Выплата составит около 650 млн руб.", - отметил он.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.