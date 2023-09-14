13 сентября, 21:11

Группа "Аэрофлот" ожидает операционной прибыли в третьем квартале

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" ожидает операционной прибыли в третьем квартале этого года. Об этом на брифинге журналистам в рамках ВЭФ-2023 сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

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"Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - отметил он.

Как сообщалось ранее, скорректированный убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года снизился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

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