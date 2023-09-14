"Аэрофлот" ведет переговоры по страховому урегулированию еще по 17 зарубежным самолетам

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" ведет переговоры с иностранными лизингодателями по страховому урегулированию еще по 17 зарубежным самолетам. В целом до конца года планируется завершить страховое урегулирование по 61 самолету, сообщил на брифинге в рамках Восточного экономического форума гендиректор группы Сергей Александровский.

"Сейчас ведем переговоры еще по 17 самолетам, а до конца года планируем завершить процесс по 61 воздушному судну. В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование", - рассказал Александровский.

Он отметил, что лоукостер "Победа" по итогам прошлого года получил чистую прибыль в размере 15 млрд руб., которая "в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы".

В начале сентября "Аэрофлот" сообщил, что выкупил 18 самолетов и 5 авиационных двигателей у ирландского лизингодателя AerCap.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.