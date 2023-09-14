"Аэрофлот" не ожидает роста стоимости авиабилетов в этом году

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" не ожидает существенного отклонения цен на авиабилеты до конца текущего года, сообщил на брифинге в рамках Восточного экономического форума гендиректор группы Сергей Александровский. При этом он отметил, что в 2024 году возможен рост стоимости, но в пределах инфляции.

"Сейчас, с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, - рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов - керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и так далее", - сказал Александровский.

Согласно данным Росстата, стоимость полета в салоне экономического класса в России с 22 по 28 августа 2023 года упала на 8,8%. Неделей ранее стоимость снизилась на 0,7%.

В июле замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявлял, что рост стоимости авиабилетов в РФ находится в пределах инфляции.

По информации Минтранса РФ, стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе - мае 2023 года увеличилась на 6,2%, или на 420 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом министр транспорта РФ Виталий Савельев заявлял, что цены на авиабилеты за этот же период выросли на 6,8%, а в мае - на 14,7% в годовом выражении.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.