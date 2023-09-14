В России спрос на услуги ремонта за год вырос в среднем на 71%

В пресс-службе компании "Авито" отметили, что в Красноярске, Москве и Тюмени интерес к предложениям этого сегмента увеличился более чем в два раза

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спрос на строительные услуги и ремонт на платформе "Авито" в июне-августе 2023 года вырос на 71% в среднем по России. Отдельные регионы продемонстрировали двукратный рост интереса, заявили в пресс-службе компании.

"Этим летом спрос на услуги по ремонту и на отделочные работы по всей стране вырос на 71% год к году. <…> Активными темпами растет сегмент ремонта и строительства жилья на Дальнем Востоке, Сибири и Урале", - говорится в сообщении.

Так, по данным платформы, в июне-августе 2023 года против того же периода 2022 года спрос на ремонт и строительство среди городов с населением свыше 500 тыс. человек больше всего вырос в Красноярске - почти в 2,4 раза, в Москве - в 2,3 раза и в Тюмени - в 2,2 раза. Интерес к услугам этого сегмента также за год вырос в два раза в Екатеринбурге. На Дальнем Востоке спрос на ремонт в июне-августе 2023 года увеличился во Владивостоке на 92% и в Хабаровске на 72%.

"Примечательно, что все активнее показывают себя регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала - на их долю этим летом пришлось уже порядка 20% от общего числа запросов на ремонтные и строительные услуги по стране. По этому показателю они сравнялись с городами Поволжья, в которых традиционно ремонтируются и строятся активнее", - процитировали в сообщении руководителя категории "Ремонт и строительство" "Авито.Услуги" Светлану Филимонову.