Исследование показало, что в России продажи б/у авто в августе выросли на 65%

Показатель достиг почти 650 тыс. штук

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Продажи подержанных автомобилей в РФ в августе 2023 года достигли 647 тыс. штук, что на 65% больше, чем в августе 2022 года, и на 9% больше, чем в июле текущего года. Такие данные приводятся в исследовании "Открытие авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты "Открытие авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие") проанализировали результаты продаж августа 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Впервые в текущем году количество сделок с подержанными машинами превысило 600 тыс. штук за месяц, составив 647 тыс. единиц. При этом на рынок в августе пришло на 52 тыс. больше покупателей, чем в июле", - отмечается в исследовании.

Показатель за август текущего года на 65% выше результатов продаж в августе 2022 года. Тогда, по данным аналитического агентства "Автостат", рынок б/у автомобилей в России составил 392 тыс. штук.

Причинами такого роста продаж, по мнению экспертов, послужили валютные колебания, что подтолкнуло покупателей к приобретению авто, а также недавний запрет Японии на экспорт машин в Россию. При этом именно автомобили японских марок обеспечили российскому рынку более 184 тыс. сделок, или 28% объемов продаж. Следом на рынке машин с пробегом расположились отечественные бренды - 165,3 тыс. авто (доля 26%). Третье место заняли европейские марки с долей продаж в 23%, или 146,3 тыс. авто.

Так, в пятерку лидеров по маркам вошли Lada (146 тыс.), Toyota (73,6 тыс.) Kia (38,6 тыс.), Nissan (33,6 тыс.) и Hyundai (32,7 тыс.).

Всего за восемь месяцев 2023 года в России продано около 4,4 млн подержанных машин, что почти на 1 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года.