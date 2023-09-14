Более 50% опрошенных россиян стараются делать накопления с любого источника дохода

При этом 42% респондентов привыкли тратить дополнительную прибыль сразу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Большая часть опрошенных россиян старается делать накопления с любого источника дохода (58%), при этом 42% россиян привыкли тратить любой дополнительный доход сразу же. Об этом сообщается в исследовании страховой компании "Ренессанс жизнь" и финансового маркетплейса "Сравни.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Большая часть россиян старается делать накопления с любого источника дохода (58%). Респонденты считают, что сделать это вполне возможно благодаря открытию вклада в банке под выгодный процент (47%) или инвестиционного счета (22%), покупке драгоценных металлов (17%) и программам инвестиционного страхования жизни (9%). При этом 42% россиян привыкли тратить любой дополнительный доход сразу же", - говорится в сообщении.

Как отмечается в исследовании, основными целями для накоплений становятся приобретение недвижимости (34%), планы по переезду в другой город (25%) и покупка автомобиля (14%). В то же время на желание потратить "все здесь и сейчас" влияет стремление ни в чем себе не отказывать и немедленно исполнить задуманное (20%), незначительность суммы накоплений (20%) и страх, что инфляция "съест" все полученные деньги (10%). "Больше всего жить на широкую ногу привыкли жители Красноярска (59%), Уфы (56%) и Казани (51%)", - отмечается в результатах опроса.

Кроме этого, по данным исследования, каждому пятому (21%) опрошенному россиянину для комфортной жизни не хватает суммы до 20 тыс. рублей. Каждый шестой (18%) признается, что для того, чтобы почувствовать финансовую безопасность ему понадобится более 1 млн рублей, а 16% готовы ограничиться средствами в размере от 20 до 50 тыс. рублей, которые будут ежемесячно поступать на их банковский счет.

"Мы видим устойчивый интерес к накоплению среди россиян: например, в августе 2023 года открытием вкладов через нашу платформу интересовались на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего клиенты "Сравни.ру" открывают вклады на один год. Средний размер вкладов составляет миллион рублей - это втрое больше среднего размера вкладов, открываемых в России. Такая разница обусловлена более высокими ставками и бонусами от наших партнеров", - отметил заместитель генерального директора финансового маркетплейса "Сравни.ру" Алексей Грибков.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.