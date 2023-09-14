Эксперт: дальневосточным нацпаркам необходима централизованная закупки транспорта

По словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка, автомобили в условиях бездорожья быстро приходит в негодность

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Особо охраняемые природные территории Дальнего Востока, в том числе обширные национальные парки, нуждаются в совершенствовании автопарков, поскольку машины эксплуатируются в тяжелых условиях. Об этом рассказал ТАСС директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Одним из пунктов возможного направления развития особо сохраняемых природных территорий является транспорт. Необходимо совершенствование автопарков путем закупки новых транспортных средств, ведь многие автомобили, эксплуатируемые в условиях дикой природы, бездорожья, относительно быстро приходят в негодность. Мы тратим много сил и средств на ремонт существующей техники. Поэтому хорошей поддержкой, в том числе для развития экотуризма, борьбы с браконьерством и лесными пожарами, была бы централизованная закупка отечественного транспорта либо субсидирование: "Газель", "Нива", ГАЗ, "Соболь", ПАЗ, "Урал", водный транспорт - в зависимости от потребностей тех или иных заповедных территорий", - сказал Бардюк.

Он добавил, что также важным направлением работы особо охраняемых природных территорий страны остается развитие экологического туризма. В парках необходимо развитие туристической инфраструктуры, чтобы они имели возможность показать людям уникальную природу, которую сохраняют на Дальнем Востоке.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительные средства на национальные парки Дальнего Востока в следующем году. Путин подчеркнул, что сделать это нужно не за счет перераспределения средств с других природных объектов, в именно добавить сверх предусмотренного финансирования.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором ВЭФ выступил Фонд Росконгресс, генеральным информационным партнером - ТАСС.