Производитель золотых украшений открыл свой первый на Хайнане блокчейн-магазин ZiJin OG

По словам главного инспектора ZiJin OG Лун Тао, главное преимущество технологии блокчейн заключается в том, что покупатель может убедиться, что материал, из которого изготовлена приобретаемая вещь, никто прежде не использовал

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Китайская компания-производитель украшений из золота ZiJin Mining Group открыла свой первый на острове Хайнань магазин Zijin Original Gold (ZiJin OG), в котором все товары занесены в блокчейн-реестр. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Блокчейн - это технология шифрования и хранения данных, позволяющая отслеживать все этапы истории продукции. Соответственно, при необходимости можно получить информацию о добыче золота, производстве из него украшений, проверке их качества, а также о заключении сделки при продаже каждого товара, относящегося к этому престижному бренду компании.

По словам главного инспектора ZiJin OG Лун Тао, главное преимущество технологии блокчейн в этом случае заключается в том, что покупатель может убедиться: материал, из которого изготовлена приобретаемая им вещь, в качестве украшения прежде никто не использовал.

Эксперт напомнил, что большинство золотых изделий на рынке производятся путем переработки отживших свой срок ювелирных изделий. Однако ZiJin OG, как утверждается, гарантирует покупателю полностью новый товар.

Как уточнил Лун Тао, ZiJin Mining Group владеет 18 золотоносными рудниками мирового уровня. Таким образом, компания имеет возможность обеспечивать непрерывные поставки сырья для выпуска новой продукции.

Предполагается, что компания и ее люксовый бренд сыграют важную роль в развитии отрасли по производству золотых украшений Хайнаньского порта свободной торговли.