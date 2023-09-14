Почти 50% опрошенных самозанятых в РФ хотят до конца года поднять цены на услуги

Каждый пятый респондент планирует повысить стоимость на 20-30%, говорится в исследовании аналитического центра "Консоль.Про" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти половина (47%) самозанятых в России планируют увеличить стоимость своих услуг до конца 2023 года, каждый пятый - на 20-30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра "Консоль.Про" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Почти половина (47%) опрошенных самозанятых планируют до конца года увеличить стоимость своих услуг. Каждый пятый (22%) опрошенный самозанятый к концу 2023 года планирует повышение стоимости своих услуг на 20-30%", - свидетельствуют результаты исследования.

Аналитики hh.ru выяснили, что чаще всего самые большие заработки самозанятым предлагают в сферах розничной торговли, информационных технологий, логистики, услуг для населения и услуг для бизнеса. В этих областях внештатным исполнителям в статусе самозанятого предлагают зарплаты от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что 24% опрошенных зарабатывают больше 150 тыс. рублей в месяц, при этом почти каждый третий (31%) имеет доход меньше 50 тыс. рублей в месяц. Чтобы зарабатывать больше, самозанятые готовы инвестировать в оборудование и средства труда для оказания услуг (30%), в собственное образование (28%) и рекламу (27%). Всего 9% респондентов выбрали построение личного бренда или работу над имиджем и репутацией.

"Рост текущего дохода самозанятых сдерживает ежедневное решение различных проблем. Так, трудности с поиском клиентов испытывают 32% опрошенных, а конкуренция в отрасли вредит 22% участников опроса. Каждый пятый самозанятый испытывает сложности с тайм-менеджментом, а 16% пожаловались на недобросовестных работодателей и заказчиков", - указано в итогах анализа.

Согласно опросу, больше половины (54%) не используют рекламу для привлечения клиентов. В поиске заказчиков им помогают соцсети (25%), личные рекомендации (22%), фриланс-площадки (18%) и сайты с объявлениями о вакансиях (19%).

Опрос провели в сентябре 2023 года среди 1 403 самозанятых, осуществляющих работу в крупных городах России.