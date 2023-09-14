В Подмосковье сотка земли под строительство дач и коттеджей подорожала на 15% за год

Согласно исследованию портала "Мир квартир", земельные наделы больше всего подорожали на Дмитровском, Новорижском и Осташковском шоссе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Участки в Московской области за год подорожали на всех направлениях, в среднем стоимость сотки увеличилась на 15%, до 497,5 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"За год, с сентября 2022 года, участки в Московской области и Новой Москве увеличились в цене на всех направлениях. В среднем сотка подмосковной земли за год стала стоить больше на 15%", - говорится в материалах.

В пересчете за сотку земельные наделы больше всего подорожали на Дмитровском шоссе (+26,1%). В пятерку также вошли Новорижское (+23,7%), Осташковское (+22,9%), Ярославское (+22,6%) и Ленинградское (+20,5%) направления. Меньше остальных подорожали Фряновское (+5,6%), Щелковское (+7,5%), Боровское (+7,6%), Егорьевское (+8,9%) и Калужское (+9%) направления.

За год спрос на участки в Подмосковье вырос на 10%, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, многие сегодня считают, что покупка земли с последующим возведением на ней дома обходится дешевле, чем приобретение готового домовладения. "В Московском регионе наибольшая доля спроса (45%) приходится на зону до 30 км от МКАД, еще 35% - на участки от 30 до 60 км от МКАД, остальное - на дальние дачи. Полагаем, что спрос и цены на землю будут расти и дальше, так как ликвидных домов на "вторичке" больше не становится, а сегмент участков предлагает достаточный выбор", - прогнозирует собеседник агентства.