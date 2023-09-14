ВТБ выявил новую схему мошенничества с "обновлением" счета

Злоумышленники под видом сотрудников банка рекомендуют обновить единый лицевой счет для дополнительной защиты средств, обещая их возврат, страховку или повышенную доходность по вкладу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ВТБ зафиксировал мошенническую схему, в которой клиентам предлагают "обновить" деньги на счете для дополнительной защиты, обещая их возврат, страховку или повышенную доходность по вкладу. На самом деле цель злоумышленников - выманить средства клиента через перевод в банкомате, говорится в сообщении кредитной организации.

Как пояснили в ВТБ, мошенники звонят потенциальным жертвам с неизвестного номера, представляясь сотрудниками банка, и информируют о подозрительных операциях на счете клиента. Для убедительности они присылают поддельные документы, маскируя их под официальный бланк банка с логотипом и печатью.

Затем злоумышленники, ссылаясь на то, что клиент якобы стал жертвой мошеннических действий, рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше 1 000 рублей за счет "резервного фонда банка", а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу.

Для активации обновленного счета клиента просят перевести деньги на "безопасный" счет через банкомат. Мошенники гарантируют, что после обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента, будут восстановлены. Но на деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются.

"Бумага с подписью и печатью всегда выглядит убедительнее телефонного звонка и вызывает у клиентов доверие, тем более что им обещают застраховать все деньги и даже получить выгодные условия по вкладам. Но стоит отметить, что мошенники присылают такие документы после звонка в мессенджеры, где банки никогда не коммуницируют с клиентами. В таких ситуациях важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счет - это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Тем более банк не будет рассылать вам письма с подобными обещаниями", - сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Он добавил, что при любом подозрительном разговоре нужно немедленно прекратить его и перезвонить по официальному номеру банка для уточнения предоставленной неизвестными информации. А лучший способ борьбы с мошенниками - сообщать о них.

О мошеннических атаках

По данным ВТБ, за январь - август 2023 года мошенники совершили более 4,8 млн атак на средства клиентов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Банку удалось спасти более 8,8 млрд рублей на счетах.

Большую часть звонков - свыше 60% - мошенники совершают с мобильного телефона, на долю мессенджеров приходится 30%, на городские телефонные номера - 9%.