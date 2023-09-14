В Приморье из Бурятии будут поставлять около 500 тонн говядины в год

Соответствующее соглашение подписали министр сельского хозяйства края Андрей Бронц и зампред региона Галсан Дареев

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Фермеры Бурятии будут поставлять в Приморье около 500 тонн говядины в год, сообщила пресс-служба правительства края. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц и зампредседателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев договорились о поставках мяса. Согласно меморандуму, бурятские фермеры готовы поставлять в Приморский край до 500 тонн экологически чистой говядины в год", - говорится в сообщении.

В рамках подписанного документа регионы усилят сотрудничество по реализации аграрной политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства, пищевой перерабатывающей промышленности, сельских территорий Приморского края и Республики Бурятия. В свою очередь, Бурятия заинтересована в поставках из Приморья рыбной продукции: сельди, минтая, камбалы и наваги. Соответствующее соглашение зампред региона подписал с руководителем агентства по рыболовству края Валерием Корко.

VIII ВЭФ прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.