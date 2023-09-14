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обновлено 14 сентября, 05:27

Источник: санкции против России не окажут негативного влияния на создание газового хаба

Источник в сфере стратегического планирования в области энергетики Турции отметил, что в дальнейшем страна рассчитывает подключить к торговле через хаб многих других игроков

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Введенные против России санкции и стремление Европы не закупать российский газ не должны стать проблемой для планов создания газового хаба в Турции и его непосредственной работы. Такое мнение высказал ТАСС источник в сфере стратегического планирования в области энергетики Турции.

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"Мы видим, что в Европе есть определенные негативные настроения насчет покупки российских энергоресурсов. Из-за такой конъюнктуры есть предположения, что газовый центр во Фракии может испытывать проблемы. Но ситуация такова, что Россия может продавать Турции большие объемы газа, загружая ее национальные мощности. В таком формате газ в некотором роде становится местным и может вместе с газом из других стран торговаться, уже не подпадая под санкции", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в дальнейшем Турция рассчитывает подключить к торговле через хаб многих других игроков. Большие объемы поступающего газа, внушительную часть которых сможет осуществить Россия, по его словам, "обеспечат хороший первоначальный рост проекта и позволят формировать привлекательную цену".

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Наряду с хабом Анкара планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами, полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена. 

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