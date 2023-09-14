Объем инвестиций в Магаданской области вырос почти на 15%

Показатель составил около 39 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в Магаданской области за первые шесть месяцев 2023 года вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Магаданская область продолжает активно сотрудничать с инвесторами. За первое полугодие, а мы пока можем оценивать только первые полгода, объем инвестиций в основной капитал составил почти 39 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 14,7% больше уровня января-июня прошлого года. Мы не останавливаемся на достигнутом, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Продолжаем строить отношения с бизнесом на принципах доверия, открытости и взаимного уважения", - рассказал собеседник агентства.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.