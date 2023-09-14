Глава Магаданской области заявил, что туристы смогут самостоятельно добывать золото

Законопроект о "вольном приносе" появился по поручению президента РФ Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. В Магаданской области намерены выделить специальный участок под "вольный принос" для желающих побывать в роли золотоискателей. Таким образом планируется увеличить приток туристов на Колыму, рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Сергей Носов на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее Госдума в первом чтении приняла закон "О старательской деятельности", или о так называемом "вольном приносе", позволяющий легализовать частную золотодобычу. Магаданская область занимает в стране лидирующие позиции по добыче драгоценных металлов. Она станет пилотным регионом, где будет осуществляться деятельность в рамках нового закона.

"Всегда было много желающих: а можно помыть золото? - Можно! И такую возможность как раз новый закон может предоставить. Мы сейчас рассматриваем вариант участка, который будет выделен именно под "вольный принос". Там может добываться золото силами туристов, совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие перспективы открывает новый закон для Магаданской области.

Что касается частных золотодобытчиков, в регионе уже выделили несколько десятков гектаров для такого вида деятельности. "Тут не работает принцип "где хочу, там и рою", работать можно будет только на специально отведенной территории. Но мы понимаем, что нам все равно нужно будет контролировать эту деятельность, а также мы будем в ответе за соблюдение природоохранного законодательства. Соблюдение законодательства в вопросах оборота драгоценных металлов тоже никто не отменял - и здесь работы добавится всем", - добавил Носов.

Законопроект о "вольном приносе" разработали по поручению президента России Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.