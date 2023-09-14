В Магаданской области ожидают роста золотодобычи на 1,5 тонны в 2024 году

К 1 августа этого года компании Колымы добыли 25,1 тонны золота, отметил губернатор региона Сергей Носов

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Недропользователи Магаданской области намерены в следующем году добыть на территории региона на 1,5 тонны больше золота, тем самым установив местный рекордный показатель. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"В 2024 году ожидается рост показателей уровня добычи золота на 1-1,5 тонны с учетом развития производства и ввода в эксплуатацию ряда месторождений. Увеличение мощностей позволит Магаданской области сохранить лидерские позиции по добыче драгоценных металлов в России", - рассказал собеседник агентства, добавив, что к 1 августа этого года компании Колымы добыли 25,1 тонны золота.

По словам губернатора, из-за антироссийских санкций со стороны недружественных государств 2023 год для золотодобытчиков Магаданской области оказался довольно сложным. "К сожалению, антироссийские санкции оказали свое влияние, но это не смертельно и поправимо. Трудности были примерно полгода из-за смены поставщиков и оборудования. Это не самый большой срок, но надо сказать, что золотодобытчики - молодцы, они сумели правильно использовать это зимнее время: хорошо запустились, хорошо пошли", - похвалил Носов.

В мае этого года в Магаданской области ввели в эксплуатацию две новые золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ). Это вторая очередь ЗИФ на базе золоторудного месторождения "Павлик" с производительностью 10 млн тонн руды в год и ЗИФ на базе золоторудного месторождения Тэутэджак с производительностью 1 млн тонн руды в год, с получением до 3 тонн золота.

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Горнодобывающая отрасль формирует почти две трети валового регионального продукта. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла. По запасам и прогнозным ресурсам золота и серебра Магаданская область входит в число богатейших субъектов.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.