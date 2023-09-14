Ростех разработал инфракрасную камеру с дальностью обнаружения до 20 км

Техника может использоваться в беспилотниках, наземных системах наблюдения, в составе обзорно-следящих бортовых систем различных летательных аппаратов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) выпустил первые опытные образцы инфракрасной телевизионной камеры с дальностью обнаружения до 20 км. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Прибор разработан специалистами ЦНИИ "Электрон" (входит в "Росэлектронику") и включен в линейку телевизионных камер для работы в условиях плохой видимости. В частности, техника может использоваться в беспилотниках, наземных системах наблюдения, в составе обзорно-следящих бортовых систем различных летательных аппаратов, например в ходе спасательных операций.

"SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок четче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. А при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у нашего прибора в 3-3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона. Таким образом, наша разработка "смотрит" дальше и "видит" лучше", - отметил гендиректор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников.

Так как основным сигналом, который фиксирует прибор, является лазерная подсветка, полученная в установленное время, передний и задний планы кадра подавляются. "При применении лазерной подсветки оборудование обнаруживает объекты на расстоянии до 20 км и формирует изображение с высоким разрешением даже в полной темноте, в условиях тумана, дождя, пылевых бурь и т. д.", - подчеркнули в Ростехе.