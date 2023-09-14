Более 10 инвесторов приступили к строительству предприятий на земле за рубль в Подмосковье

Компании реализуют проекты в сферах машиностроения и металлургии, сегменте стройматериалов и фармотрасли, химической и пищевой промышленности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 инвесторов, получивших в Московской области земельные участки по программе льготной аренды "Земля за 1 рубль", начали строительство будущих импортозамещающих предприятий. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 млрд рублей инвестиций и создать почти 1,6 тыс. новых рабочих мест. Разрешения на старт строительных работ получили компании, реализующие свои проекты в Орехове-Зуеве, Химках, Фрязине, Мытищах, Богородском, Домодедове и других городских округах. И они уже ведут строительство", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что инвесторам предоставлены земельные участки в рамках программы "Земля за 1 рубль". По ее словам, эти компании реализуют проекты в сферах машиностроения и металлургии, сегменте стройматериалов и фармотрасли, химической и пищевой промышленности.

Как рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в Домодедове инвестором принято решение о расширении производства уникального оборудования в отрасли металлообработки. Проект реализует компания "Технопарк "Импульс", которая на участке площадью 0,5 га возводит металлоперерабатывающий цех. Объем инвестиций в этот проект составит 220 млн рублей.

Кроме того, продолжаются строительные работы на площадке, где реализует свой инвестпроект машиностроительный завод "Тонар". В Орехово-Зуевском городском округе он создает производство осей для прицепов и полуприцепной техники, которое располагается сразу на трех "льготных" земельных участках общей площадью 8 га. Инвестиции компании составляют более 800 млн рублей.