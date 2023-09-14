СМИ: зерновой коридор РФ и КНР стабилизирует мировой продовольственный рынок

Как отметило издание Global Times, западные страны не оставляют попыток ограничить экспорт зерна из России, что ведет к сокращению поставок продовольствия в глобальном масштабе

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Зерновой коридор Россия - Китай поможет обеспечить продовольственную безопасность в КНР, что поспособствует стабилизации глобального продовольственного рынка. Такое мнение приводится в редакторской статье, опубликованной в среду вечером китайской газетой Global Times.

Издание подчеркивает, что "строительство нового сухопутного зернового коридора способствует стратегии продовольственной безопасности Китая и стабилизации международного рынка зерна". Тем временем США и другие западные страны, продолжает газета, не оставляют попыток ограничить экспорт зерна из России, что ведет к сокращению поставок продовольствия в глобальном масштабе.

Благодаря поставкам зерна из РФ КНР может снизить свою зависимость от международного рынка, что способствует стабилизации мировых цен на продовольствие и поддержанию баланса спроса и предложения. Поскольку Китай является одним из крупнейших в мире производителей и потребителей зерна, любые изменения в поставках продовольствия окажут прямое влияние на мировой продовольственный рынок. Поэтому зерновой коридор из России в КНР обеспечит уверенность на мировом рынке и поможет развитию мировой экономики, пишет Global Times.

Хотя китайскому правительству удалось поднять уровень самообеспеченности основными продуктами питания выше 100%, а уровень самообеспеченности зерном - выше 95%, разница между площадью пахотных земель и численностью населения по-прежнему проблематична. В Китае проживает около одной пятой части мирового населения, но на его долю приходится лишь 7% площадей пахотных земель в мире.

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил проработать межправительственное соглашение с КНР о создании проекта "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай". Цель проекта - увеличить производство зерна на Урале, на российском Дальнем Востоке и в Сибири, нарастить его экспорт в КНР.

Российская производственно-экспортная компания "ЭПТ" в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке подписала два контракта на производство и поставку зерновых, зернобобовых и масличных культур в КНР. Контракты со сроком действия до 2032 года и возможностью пролонгации заключены с китайской торговой компанией Noble Home и китайской транспортной логистической компанией Trans Eurasia (Tianjin) International Logistics.