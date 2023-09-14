14 сентября, 05:54,
обновлено 14 сентября, 06:47
Санкции в отношении России

Ахмедова, Березкина, Шульгина и Шуваева исключили из санкционного списка ЕС

Thierry Monasse/ Getty Images
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© Thierry Monasse/ Getty Images

Об этом говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС"

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз снял санкции с четырех граждан России - предпринимателя Фархада Ахмедова, бизнесмена Григория Березкина, погибшего полковника Георгия Шуваева и бывшего главы компании Ozon Александра Шульгина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС", где опубликованы соответствующие нормативные акты.

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"Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Григория Березкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева", - отмечается в тексте.

Совет ЕС не уточняет, по каким причинам решено было исключить россиян из черного списка.

6 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил снять введенные Евросоюзом санкции с Шульгина, однако он останется в черном списке как минимум два месяца.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний. В прошлом году более 60 предпринимателей, в числе которых значился Березкин, и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности незаконно заморожены их активы в ЕС. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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