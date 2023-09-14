Угольная отрасль в Кузбассе намерена полностью отказаться от западной техники за два года

В регионе также постепенно переходят на безлюдные комплексы подземной добычи

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Технологическое перевооружение угольной отрасли и отказ от техники западного производства в Кемеровской области произойдет в течение двух лет. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.

"В прошлом году из-за санкций нас отрезали от современного оборудования, произошел незначительный провал. Но наша отрасль перестроилась на других производителей. Осталось меньше двух лет, когда произойдет технологическое перевооружение угольной отрасли и практически не будет использоваться техника западного производства", - сказал Цивилев.

Угольная отрасль в регионе постепенно переходит на безлюдные комплексы подземной добычи, благодаря чему все меньше людей находятся в опасных зонах. "При этом сам материал - уголь - и его востребованность остается на том же уровне", - добавил Цивилев.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.