В Кузбассе создали полный цикл добычи твердых полезных ископаемых

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в регионе также отрабатываются технологии по добыче других полезных ископаемых

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Полный цикл по добыче твердых полезных ископаемых создали в Кузбассе благодаря работе малого и среднего бизнеса, а также развитию науки в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.

"Очень много решений от малого и среднего бизнеса улучшают традиционную экономику, вплоть до производства спецодежды, закупок оборудования и внедрения различных программ IT-решений. Мы плотно поддерживаем развитие науки. Научные разработки, например, от молодых ученых тут же превращаются в опытные экземпляры и затем поступают в промышленность. Таким образом у нас вырабатывается полный цикл по добыче твердых полезных ископаемых", - сказал Цивилев.

Он добавил, что в Кузбассе отрабатываются технологии по добыче различных полезных ископаемых. "Не только угля, но и золота, серебра, руды. За последние 30 лет эти технологии отрабатывались иностранными компаниями. Теперь экспериментируется техника не западного производства, а техника из России или дружественных стран", - добавил Цивилев.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.