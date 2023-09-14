Глава Кузбасса заявил, что Шерегеш станет курортом мирового уровня по доступным ценам

Его намерены развивать в рамках создания особой экономической зоны "Горная Шория"

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Создание особой экономической зоны "Горная Шория", куда войдет горнолыжный курорт "Шерегеш", позволит создать место отдыха мирового уровня. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.

"Особая экономическая зона нужна для строительства курортной инфраструктуры. У нас стоит задача создать топовый мировой курорт, поэтому для инвесторов необходимо создавать условия. Чтобы они вкладывались по нашему плану. Нам не нужно дешевых и простых гостиниц. Это должно быть на самом высоком уровне и по доступным для людей ценам. Мы же не можем создавать курорт только для богатых. Поэтому для инвесторов нужно создавать льготы и преференции, чтобы в конечном итоге был построен современный курорт мирового уровня с доступными ценами", - сказал Цивилев.

Он добавил, что регион рассчитывает на получение статуса ОЭЗ в Шерегеше уже в 2023 году. При этом существует необходимость реновации самого поселка Шерегеш, который строился в довоенные времена и не соответствует современным требованиям.

ОЭЗ "Горная Шория" будет охватывать Таштагольский район и Междуреченск. В заявку включили пять наиболее проработанных инвестпроектов общим объемом инвестиций в 44 млрд рублей. Развитие Шерегеша, который в прошедшем горнолыжном сезоне посетили более 2 млн туристов со всей России, включили в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Благодаря федеральному финансированию на горнолыжном курорте строятся необходимая транспортная и инженерная инфраструктуры, что повышает инвестиционную привлекательность территории.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.