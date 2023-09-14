Предприниматели Свердловской области за год увеличили инвестиции в рекламу в VK на 70%

Больше всего прирост по продвижению товаров зафиксировали в отрасли по продаже ювелирных изделий и часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Инвестиции малого и среднего бизнеса Свердловской области в рекламу своих проектов на площадках VK за год увеличились на 70%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Инвестиции малого и среднего бизнеса Свердловской области в интернет-рекламу [на площадках VK] увеличились на 70% год к году. Самыми быстрорастущими категориями, которые продвигают свое дело на проектах VK, стали ювелирные изделия и часы - рост в 4,4 раза за год, бытовая техника и электроника - в 2,7 раза и FMCG [Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса] - в 2,6 раза", - сообщили в пресс-службе, отметив, что данные приведены на август 2023 года по сравнению с августом 2022 года.

В компании добавили, что быстрее всего увеличивается количество сообществ бизнеса во "ВКонтакте" в категориях "домашние животные", "недвижимость" и "образование" (на 85%, 60% и 58% соответственно). В четыре раза больше постов в ленте соцсети стали размещать компании, которые специализируются на поиске работы и в 2,2 раза - в сегменте "домашние животные".

Пользователи на 26% чаще взаимодействуют с бизнес-сообществами: переходят на карточки товаров и услуг, создают заказы, пишут сообщения и звонят за уточнением деталей. Интерес к финансовым сообществам вырос в 2,1 раза, к пабликам в сфере домашних животных - на 91%, в сфере развлечений - на 70%. У предпринимателей, занимающихся финансами, число подписчиков пабликов увеличилось в два раза.