Стоимость строительства шести школ по ГЧП в Новосибирске выросла в 1,6 раза с 2021 года

Цена выросла с 7 до 11,4 млрд рублей с учетом НДС

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость возведения шести школ по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) в Новосибирске на 5,7 тыс. мест выросла примерно в 1,6 раза. Об актуальной стоимости строительства ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

"В соответствии с положительными заключениями государственной экспертизы сметная стоимость строительства объектов составляет в совокупности 11,4 млн рублей с НДС", - рассказали в министерстве, уточнив, что итоговая сумма выйдет еще больше, так как сейчас стоимость приводится в ценах периода с конца 2022 года до начала текущего.

Стоимость строительства школ на улицах Татьяны Снежиной и Большой составила порядка 1,38 млрд и 1,8 млрд рублей в ценах I квартала 2023 года, на улицах Шевелева, Пролетарской и Спортивной - 2,17 млрд, 2,04 млрд и 1,9 млрд рублей в ценах IV квартала 2022 года, а на улице Сотникова - 2 103,4 млн рублей в ценах III квартала 2022 года. Из 11,4 млрд рублей общей стоимости более 3,1 млрд выделяет государство (2,56 млрд из федерального бюджета и 0,55 млрд - из регионального). Оставшуюся часть расходов несут концессионеры.

Летом 2021 года стоимость строительства шести школ оценивали в 7 млрд рублей. В минэкономразвития области ТАСС уточнили, что повышение стоимости их строительства связано с подорожанием строительных материалов. При этом два года назад планировалось ввести школы в эксплуатацию до конца 2022 года, однако сроки передвинули на 2023 год. В августе 2023 года сообщили, что ввод школ отложили на 2024 год.

В январе президент России Владимир Путин попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова во время встречи, которая проходила по видеосвязи, уделить особое внимание решению проблемы обучения в две смены в школах (в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены).