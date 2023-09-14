В Бурятии на территории курорта "Аршан" планируют построить современный отель

При реализации проекта инвестор намерен воспользоваться дальневосточными преференциями

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Крупный проект по реновации одной из старейших здравниц Бурятии - курорта "Аршан" - планируется реализовать до 2030 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве экономики республики. Проект был представлен на интенсиве по привлечению инвестиций в города Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме.

"Компания "Курорты Бурятии" планирует реализовать проект "Развитие курорта "Аршан" в Тункинском районе". Сумма инвестиций - 1,63 млрд рублей. Предусматривается создание 337 рабочих мест", - сообщили в министерстве.

Инвестор намерен войти с этим проектом в территорию опережающего развития "Бурятия" и воспользоваться дальневосточными преференциями. У компании уже есть опыт работы в ТОР с проектом по реконструкции санатория "Горячинск" на берегу Байкала.

Ремонт и модернизация курорта "Аршан" позволит оказывать услуги местным жителям и гостям республики на более высоком уровне, соответствующем отелю уровня "три звезды". Кроме того, в планах построить на территории курорта в ближайшие шесть лет четырехзвездочный wellness-отель.

"Аршан", основанный в начале ХХ века, - бальнеологический и горно-климатический курорт, он расположен в Тункинской долине на территории Бурятии, на высоте 900 м над уровнем моря - на берегу горной реки Кынгырга. Местность богата минеральными источниками, помогающими при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, почек, печени, желудочно-кишечного тракта, болезни глаз.

Тункинская долина - излюбленное место туристов. Отдыхающих привлекают виды Восточного Саяна, хребтов Хамар-Дабана, чистый воздух и необычный горный микроклимат, из-за чего Тунку еще называют бурятской Швейцарией. Ежегодно это место посещают тысячи путешественников, в том числе экологи и волонтеры: в районе расположен Тункинский национальный парк.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.