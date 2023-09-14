"Системный оператор" прогнозирует рост энергопотребления в ДФО на 4,7%

Как следует из доклада председателя правления организации Федора Опадчего, показатель увеличится с 34,5 до 36,1 млрд кВт-ч

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" Единой энергосистемы ожидает роста энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе в предстоящий осенне-зимний период до 4,7%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам доклада председателя правления "Системного оператора" Федора Опадчего на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), посвященного подготовке к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов в Дальневосточном федеральном округе.

Потребление электроэнергии в ДФО в осенне-зимний период 2022-2023 год по сравнению с "более теплым" предыдущим осенне-зимним периодом (ОЗП) увеличилось на 2,9% - с 33,5 до 34,5 млрд кВт-ч. Согласно прогнозу "Системного оператора", в предстоящий осенне-зимний период положительная динамика электропотребления сохранится. Потребление электроэнергии по сравнению с прошлым ОЗП может вырасти с 34,5 до 36,1 млрд кВт-ч (+4,7%). Максимальное потребление мощности в энергосистемах ДФО в ОЗП 2023-2024 год ожидается на уровне 9 989 МВт, что на 1,8 % (174 МВт) больше исторического максимума, достигнутого в январе 2023 года.

"В Объединенной энергосистеме Востока рост потребления электроэнергии с начала года по состоянию на 12 сентября 2023 года составил 2,7%. Основной драйвер роста - промышленность. В первую очередь - предприятия химической промышленности и нефтепереработки, металлургии, а также ВСТО и магистральные нефтепроводы в целом", - прокомментировал динамику потребления Опадчий.

Лидерами роста потребления электроэнергии за январь - август этого года стали энергосистемы Республики Саха (Якутия) с ростом за восемь месяцев на 6,2% и Амурской области - рост на 3,6%.