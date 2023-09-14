Российский рынок акций снижается в начале торгов

К 10:14 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 193,96 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 029,44 пункта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,13%, до 3 144,29 пункта, индекса РТС на 0,16%, до 1 029,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 193,96 пункта (-0,27%), индекс РТС находился на уровне 1 029,44 пункта (-0,12%).

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижается на 0,08% - до 96,14 рубля, евро теряет 0,12%, опускаясь до 103,22 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,193 рубля (-0,32%), свидетельствуют данные торгов на 10:14 мск.