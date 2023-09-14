Заммэра заявил, что число самозанятых в столице превысило 1,4 млн

Владимир Ефимов отметил, что "это 18% от общего количества плательщиков профессионального дохода в России"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество самозанятых в Москве выросло с начала года на 183 тыс. человек и составило 1,4 млн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 августа 2023 года превысило 1,4 миллиона человек. Это 18% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России. <...> С начала этого года число плательщиков налога на профессиональный доход в столице выросло на 183 тыс. человек. Каждый пятый российский самозанятый зарегистрирован в Москве. Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, к 1 августа 2023-го превысил 781 млрд рублей. В том числе более 186 млрд рублей самозанятые заработали с января по июль текущего года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, за январь-июль 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 5,5 млрд рублей - на 38% больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия этого налогового режима в столичный бюджет поступило более 19 млрд рублей налога на профессиональный доход.

За семь месяцев 2023 года самозанятые выдали клиентам 52,5 млн чеков - на 24% больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 12% - до 3 021 рубля, уточнила она.