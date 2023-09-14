В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Мой добрый бизнес"

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что в 2022 году в проекте участвовало более 2,5 тыс. компаний

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в московском этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций "Мой добрый бизнес" начался в Москве. Участники с лучшими проектами в каждой из восьми номинаций попадут на межрегиональный этап и поборются за выход на федеральный уровень, сообщается на портале мэра Москвы.

"Популярность конкурса среди социальных предприятий с каждым годом растет - в прошлом году в ходе регионального этапа мы получили более 100 заявок, это самый высокий показатель за историю его проведения. Всего в федеральном проекте участвовали свыше 2,5 тыс. компаний из 79 субъектов РФ. При этом, несмотря на такую высокую конкуренцию, пять московских организаций стали лауреатами федерального этапа", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Им предстоит пройти региональный, межрегиональный и федеральный этапы. Оператором первого этапа в столице традиционно выступает ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"Проекты, предложенные конкурсантами, должны реализовываться на территории Москвы, способствовать позитивным изменениям в обществе, а также иметь бизнес-модель и инновационный подход к решению социальных проблем. В этом году в конкурсе восемь номинаций, в том числе в сфере образования, социального обслуживания, культуры, социального туризма. Также добавили две новые специальные номинации: "Социальный проект без границ" для социальных предпринимателей-экспортеров и "Лучший социальный проект года в области сохранения и развития художественных промыслов", - отмечается на портале.

Участники получат известность в деловых кругах, смогут повысить профессиональные навыки и привлечь другие организации к реализации проекта. Поддержка предпринимателей оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".