Власти Хайнаня успешно осуществили в Гонконге эмиссию юаневых облигаций на $695 млн

Сроки погашения указанных ценных бумаг составляют два, три и пять лет

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань осуществили на гонконгской бирже успешную эмиссию номинированных в нацвалюте правительственных облигаций, стоимость которых составила 5 млрд юаней (более $695 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, сроки погашения указанных ценных бумаг составляют два, три и пять лет. Цель эмиссии - оказать содействие устойчивому социально-экономическому развитию, стимулировать эффективное использование океанических ресурсов и помочь сохранению биоразнообразия. Фиксированные ставки доходности перечисленных трех видов долговых обязательств составляют 2,45%, 2,53% и 2,7% соответственно.

Ранее компетентные ведомства Хайнаня провели презентацию этих новых облигаций для инвесторов. На встрече эмитента с потенциальными покупателями присутствовали директор департамента финансов Гонконга Чэнь Маобо, глава гонконгского управления финансовых услуг и казначейства Сюй Чжэнъюй, действующий президент управления денежного обращения этого специального административного района Чэнь Вэйминь.

Это вторая эмиссия юаневых облигаций Хайнаня в Гонконге. Первая, тоже на сумму 5 млрд юней ($679 млн по курсу того времени), была осуществлена в октябре 2022 года. Деньги, полученные тогда от продажи двухлетних облигаций, были использованы для финансирования проектов, нацеленных на ответственное использование ресурсов мирового океана. Трехлетние и пятилетние ценные бумаги - для выполнения целей устойчивого развития.