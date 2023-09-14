"Россети" направили 4,8 млрд рублей на ремонтную программу электросетей на Дальнем Востоке

Ключевыми задачами являются ремонт 2,3 тыс. км линий электропередачи и 573 единиц силового и коммутационного оборудования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2023 году увеличила на 12% - до 4,8 млрд рублей финансирование ремонтной программы электросетей на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении группы по итогам федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов, который провел во Владивостоке министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ключевыми задачами являются ремонт 2,3 тыс. км линий электропередачи и 573 единиц силового и коммутационного оборудования, расчистка 16,9 тыс. га трасс ЛЭП. Основные работы будут завершены к 1 октября. "Энергетики уже сформировали аварийный запас, 276 бригад и 419 резервных источников питания (в сумме - 92,6 МВт) готовы к возможным восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказал на заседании штаба генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин, в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения в 2023-2024 годах продолжится реализация комплексных проектов, нацеленных на рост надежности.

"На особом контроле находится ситуация в Якутии. Это регион с экстремальными условиями: прошлой зимой здесь были морозы до -60°С, а затем всего за несколько часов температура изменилась до -25°С. В мире нет оборудования, рассчитанного на такие режимы. Сейчас мы завершаем модернизацию двух крупных центров питания - 220 кВ "Томмот" и "Майя". Специально для них наши специалисты разработали уникальные технические решения, которые должны подтвердить эффективность на практике уже в этом году", - приводятся в сообщении слова Рюмина.

Всего "Россети" реализуют пять комплексных проектов в Якутии и Амурской области, которые входят в перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения. Помимо подстанций 220 кВ "Томмот" и "Майя" в план модернизации входят 10 центров питания, а также магистральный транзит 220 кВ "Ключевая - Магдагачи - Сковородино".

Крупнейший по объемам проект связан с новым строительством - это переключательный пункт 500 кВ "Агорта", подстанция 500 кВ "Даурия" (501 МВА) и связывающие их ЛЭП протяженностью 280 км. Объекты также войдут в схему электроснабжения Восточного полигона железных дорог, добавил Рюмин.

На территории ДФО работают филиалы "Россети" - "МЭС Востока" и "МЭС Сибири", а также компания "Россети Сибирь". Под управлением находятся 14 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 29 тыс. МВА, а также 94 тыс. км линий электропередачи. Кроме того, дочерняя компания "Россети Мобильные ГТЭС" работает в Сахалинской области на островах Шикотан, Кунашир и Итуруп, управляя рядом объектов генерации, электро- и теплоснабжающей инфраструктуры.