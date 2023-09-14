Ивановская компания на средства ФРП увеличила выпуск спецтехники

Как уточнили в пресс-службе Фонда развития промышленности, расширение производства снизит долю импорта до 10%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания по выпуску спецтехники "Профессионал" из Ивановской области инвестировала 600 млн рублей в расширение производства, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП) России.

"Ивановский завод "Профессионал" расширил производство навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. Объем выпуска вырос на 40% - до 17 тыс. тонн в год. Увеличение мощностей предприятия стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект превысили 600 млн рублей, из которых 480 млн рублей по программе "Комплектующие изделия" предоставил ФРП", - рассказали в пресс-службе.

В компании сообщили, что на полученные средства обновили два производственных цеха, приобрели современное высокоточное оборудование, включая токарные, фрезерные, расточные станки и многокоординатные обрабатывающие центры, открыли более 70 рабочих мест. Таким образом, снизится доля импорта на отечественном рынке навесного оборудования с 20 до 10%, а по отдельным видам - до 5%, добавили в компании.

Будет увеличен выпуск ковшей, стрел, рукоятей, грейферного оборудования, рыхлителей, шарнирных соединений, а также кузовов самосвалов. Спецтехника с ковшами используется в дорожном и промышленном строительстве, при добыче полезных ископаемых, для выполнения работ по благоустройству и поддержанию городской инфраструктуры. Среди ключевых клиентов - предприятия СУЭКа, "Северстали", "Газпрома", "Полиметалла", "Алросы" и других.

Также компании одобрен еще один заем ФРП в размере 490 млн рублей на открытие собственного литейного цеха, где будет выпускать сменные защитные элементы оборудования, которые сейчас поставляются из-за рубежа. Тем самым снизится себестоимость и увеличится выпуск навесного оборудования на 17% - до 20 тыс. тонн продукции в год.

Фонд развития промышленности создали для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производства уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.