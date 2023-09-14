В Москве производство одежды выросло более чем в три раза за семь месяцев

Легкую промышленность столицы представляют свыше 250 компаний, на которых работают более 10 тыс. человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Производство одежды в Москве за семь месяцев выросло в 3,2 раза, легкую промышленность столицы представляют свыше 250 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Легкую промышленность столицы представляют свыше 250 компаний, на которых работают более 10 тыс. человек. За первые семь месяцев этого года объем выпуска продукции столичных фабрик и заводов, специализирующихся на изготовлении одежды, увеличился на 218% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в городе производят одежду, обувь, текстильную продукцию, изделия из кожи и многое другое.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, высокий темп развития отрасли связан прежде всего со стремлением производителей удовлетворить растущие потребности внутреннего рынка, обусловленные в том числе и уходом западных брендов. Общий объем отгрузок продукции московских производителей одежды в январе - июле этого года составил 39,6 млрд рублей, что на 40,8% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.