Глава Татарстана заявил, что переработка нефтесырья на "Танеко" должна достичь 18 млн тонн

Министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко уже говорил, что добыча нефти по итогам 2023 года должна быть не менее 35 млн тонн

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Объем переработки на нанефтеперерабатывающем комплексе "Танеко" (группа "Татнефть") должен по итогам 2023 года достичь 18 млн тонн. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Госсовету республики.

"В текущем году объем переработки нефтесырья на "Танеко" должен превысить 18 млн тонн", - сказал Минниханов.

Ранее министр промышленности и торговли Республики Олег Коробченко сообщал, что добыча нефти в Татарстане по итогам 2023 года должна быть не менее 35 млн тонн, эти показатели находятся на уровне добычи 2022 года.