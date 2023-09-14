DEPA поставит в Молдавию свыше 100 млн куб. м газа

Топливо будет приобретено на кредит от Европейского банка реконструкции и развития

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Молдавское государственное предприятие Energocom закупит свыше 100 млн куб. м газа у греческой госкомпании DEPA Commercial S. A.

"DEPA Commercial S. A. стала победителем тендера на поставки газа, который позволит повысить энергетическую безопасность страны в зимний период", - сообщает пресс-служба Energocom. Топливо будет приобретено на кредит от Европейского банка реконструкции и развития и закачано в газовые хранилища за рубежом.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика сформировала в хранилищах Румынии и Украины запасы газа в объеме 400 млн. куб м.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в Приднестровье.