Кабмин расширил перечень проектов, находящихся на особом контроле государства

Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, науки, экологии, атомной энергетики, транспорта и дорожного строительства

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское правительство добавило 32 новые позиции в перечень проектов, финансируемых в рамках госпрограмм, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, науки, экологии, атомной энергетики, транспорта и дорожного строительства. Так, в перечень включено возведение Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, строительство атомных ледоколов, создание уникальной научной установки класса "мегасайенс" на острове Русский и перспективного источника синхротронного излучения в городе Протвино Московской области, модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов".

Кроме того, в списке - реконструкция аэропорта Махачкала и аэропортового комплекса в Архангельске, строительство аэропортовых комплексов в Мирном и Бодайбо (Иркутская область), а также строительство и реконструкция дорог в Адыгее, Башкирии, Крыму, Татарстане, Камчатском крае, а также в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Рязанской и Свердловской областях.

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. "Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ", - отметили в кабмине.