Сбербанк открыл в Севастополе офис для представителей малого бизнеса

За каждым клиентом закрепят персонального менеджера, который подберет пакеты услуг, необходимые для роста бизнеса в различных отраслях

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сбербанк открыл в Севастополе офис, ориентированный на сегмент малого бизнеса, сообщили в пресс-службе банка.

"Нашими клиентами в сегменте малого и среднего бизнеса уже стали почти 5 тыс. предпринимателей Крымского полуострова, а общая сумма их кредитования уже приблизилась к 2 млрд рублей. Открытие центра развития бизнеса в Севастополе стало еще одним значимым шагом развития Сбера в Крыму", - приводятся в сообщении слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.

По его словам, с появлением такого центра предпринимателям станет удобнее запускать и расширять свои бизнес-проекты.

Центр расположен на улице Вакуленчука, 33А\3. Особенность центра в том, что он ориентирован на сегмент малого бизнеса - за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который консультирует по продуктам банка, помогает подобрать пакеты услуг и сервисов, необходимые для роста бизнеса в различных отраслях.

В пресс-службе банка уточнили, что среди услуг, которые оказываются предпринимателям - подключение торгового эквайринга и услуги дистанционного обслуживания, кроме этого, предоставляется информация о спецпредложениях, цифровых сервисах и акциях для развития бизнеса.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе. Во время Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк планирует довести число банкоматов на полуострове до 130.