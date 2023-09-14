Объем внешней торговли Таджикистана с Центральной Азией увеличился за год на 23%

Доля стран региона в совокупном товарообороте Таджикистана составила около 30%

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Таджикистана с центральноазиатскими странами по итогам 2022 года вырос на 23%. Такие данные привел министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода, открывая экономический форум в Душанбе, проходящий в рамках пятой консультативной встречи глав государств региона.

"Одним из главных торговых партнеров Таджикистана являются страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. В 2022 году внешнеторговый оборот Таджикистана со странами Центральной Азии вырос на 23%, а доля стран региона в совокупном товарообороте Таджикистана составила около 30%", - сообщил глава ведомства.

По его данным, в 2022 году объем ВВП Таджикистана в реальном выражении вырос на 8%, уровень инфляции за 2022 год составил 4,2%, что на 3,8 п. п. меньше по сравнению с 2021 годом.

Завкизода считает, что регион может стать центром притяжения мировых торговых и финансовых потоков, а также является важным рынком для производителей товаров и услуг. В этом контексте он отметил, что совокупный ВВП Центральной Азии за последние 20 лет увеличился более чем в семь раз, среднегодовой темп экономического роста региона составил 6,2%, в то время как среднегодовой рост глобальной экономики за этот период составил всего лишь 2,6%. Кроме того, внешнеторговый оборот стран Центральной Азии увеличился в 6 раз, объем накопленных прямых инвестиций в регион - в 17 раз, "один из самых важных показателей в современном мире - население увеличилось в 1,4 раза". "Эти цифры свидетельствуют о широких перспективах и возможностях Центрально-Азиатского региона, при их рациональном использовании мы сможем достичь колоссального экономического развития", - подчеркнул министр.

Форум "Цифровая экономика, электронная торговля и инновации" прошел в рамках пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Она проходит 14-15 сентября в Душанбе, во встрече примут участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.