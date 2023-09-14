Минниханов поручил создать программу по антитеррористической защите предприятий Татарстана

По словам главы республики, сейчас стоит задача выполнить в сроки и полном объеме гособоронзаказ

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости создать отдельную программу по антитеррористической защищенности промышленных предприятий региона.

"Под особым вниманием правительства страны находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме. Безусловно, главная задача - выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме. Прошу правительство проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий", - заявил он на ежегодном послании Госсовету республики.

Он также поручил совершенствовать продукцию с учетом полученного опыта и поблагодарил коллективы предприятий республики за вклад в развитие экономики и обороноспособности страны.