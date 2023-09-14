Tesla может закупить в Индии комплектующие для электромобилей на сумму до $1,9 млрд

По словам министра торговли и промышленности Пиюша Гояла, хотя Tesla официально еще не вышла на рынок электромобилей в Индии, компания уже закупает в стране комплектующие для них, что говорит о качестве индийской продукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Американская компания Tesla может закупить в Индии в 2023 году узлы для электромобилей на сумму $1,7-1,9 млрд. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на министра торговли и промышленности Пиюша Гояла.

По его словам, хотя Tesla официально еще не вышла на рынок электромобилей в Индии, компания уже закупает в стране комплектующие для них, что говорит о качестве индийской продукции.

"В прошлом году Tesla закупила в Индии комплектующих на $1 млрд, в этом году она планирует увеличить их закупки до $1,7-1,9 млрд", - заявил Гоял.

В 2021 году Tesla пыталась добиться сокращения пошлины на ввоз в Индию электромобилей, но Нью-Дели ответил отказом, и компания на время оставила планы по экспорту своей продукции в страну. В мае глава Tesla Илон Маск в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что "Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом", отметив, что решение об этом будет принято к концу 2023 года. В июне Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне, по итогам встречи он выразил уверенность, что "Tesla появится в Индии, и это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".