Минфин не видит предпосылок к массовой конфискации активов РФ

Как отметили в ведомстве, у России слишком большая роль на глобальном рынке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минфин России не ожидает, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении РФ пойдет по жесткому сценарию и не видит пока предпосылок к массовой конфискации активов РФ. Такое мнение выразил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в ходе дискуссии "Конфискация российских активов: пределы обострения" на площадке клуба "Валдай".

"Объем активов, который есть иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится. Я не хочу, чтобы это звучало как гарантия, я просто свои рассуждения озвучил", - сказал он.

Тимофеев подчеркнул, что у России слишком большая роль на глобальном рынке и, "выкинув" страну, произойдет дестабилизация товарных рынков.

"Находясь в ситуации год назад, или больше после начала СВО, можно было представить сценарий, что коллективный Запад будет пытаться изолировать экономику по кальке Ирана, или КНДР. У России очень большая роль на сырьевых рынках. Это нефть и газ, который Европа продолжает потреблять, это уран, металлы, удобрения и, кроме того, даже то, что Россия - крупнейший поставщик продовольствия на мировом рынке, - сказал Тимофеев. - В этом смысле западная электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий. Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много".

Об активах РФ

В мае текущего года западные СМИ сообщали о планах Соединенного Королевства совместно с коллегами из Евросоюза о конфискации российских государственных активов.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на главу эстонского МИД Маркуса Цахкна сообщило, что Таллин планирует первым в ЕС легализовать конфискацию российских подсанкционных активов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ-2023 заявила, что Россия даст незамедлительный и крайне жесткий ответ Эстонии в случае реализации Таллином угрозы конфискации российских активов и передачи их Украине. Она подчеркнула, что страна будет рассматривать любые попытки изъятия российских активов как "вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность".

Представитель российского дипведомства назвала злонамеренной идею принятия эстонским парламентом закона, который позволит конфисковывать российское имущество в этой прибалтийской стране, и обратила внимание на то, что аналогичные планы вынашиваются и в других недружественных государствах.