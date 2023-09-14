Белгородский бизнес, пострадавший из-за обстрелов, получил гранты объемом 703,2 млн рублей

Предприятиям региона также предоставили льготное кредитование

БЕЛГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Белгородской области, чей бизнес пострадал из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили поддержку в виде грантов на общую сумму 703,2 млн рублей. Об этом сообщил замминистра экономического развития и промышленности региона Владимир Зябрев на конференции, посвященной развитию финансового рынка Белгородской области.

"На предоставление грантов пострадавшим субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам на восстановление и поддержание деятельности выделено 703,2 млн рублей. Средства израсходованы в полном объеме", - сказал Зябрев.

По словам замминистра, всего пострадавшему бизнесу выделили 142 гранта. Кроме этого, на предоставление льготных микрозаймов малому и среднему предпринимательству направили 151 млн рублей, поддержкой воспользовались 52 субъекта МСП. Также на льготные кредиты региональный Фонд поддержки промышленности выделил 500 млн рублей, дополнительно на эти цели предусмотрели 46,7 млн рублей.

Зябрев напомнил, что бизнесу, который работает на приграничных территориях, предоставляется отсрочка по уплате по кредитным договорам и договорам займа, также продлены сроки по уплате страховых взносов.

Конференция "Состояние, барьеры и перспективы финансового рынка региона, его доверительной и конкурентной среды в современных условиях" организована областным отделением Центрального банка России по ЦФО на базе Национального исследовательского университета БелГУ.