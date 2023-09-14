В Свердловской области в 2024 году на питание школьников выделят около 7 млрд рублей

Бесплатное питание в регионе получают дети из многодетных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, те, кто прибыл из вновь присоединенных территорий, а также дети участников СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. В 2024 году на питание школьников в Свердловской области планируют выделить 7 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских.

"Я думаю, с учетом того, что цены на продукты питания возросли, сумма, наверное, будет несколько выше. Я думаю, что ориентировочно мы рассчитываем [выделить на питание школьников] 7 млрд", - сказал он.

По словам Шиловских, в школах Свердловской области организовали бесплатное питание для некоторых категорий детей. В частности, для детей из многодетных семей, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья. Также более 4,5 тыс. детей, прибывших из вновь присоединенных территорий, и детей участников спецоперации или мобилизованных в образовательных организациях и порядка 500 в организациях среднего профессионального образования получают бесплатное горячее питание.