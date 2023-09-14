Амурская область по итогам ВЭФ намерена привлечь более 150 млрд инвестиций

Проекты планируют реализовать в сферах туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, а также промышленного производства

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Амурская область привлечет в регион более 150 млрд инвестиций в новые проекты по итогам договоренностей, достигнутых на полях Восточного экономического форума. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Приамурья Павел Пузанов.

"Все договоренности, которые были запланированы, состоялись. Мы ожидаем привлечь более 150 млрд инвестиций в новые проекты по результатам реализации уже конкретных инвестиционных проектов", - сообщили Пузанов.

Он уточнил, что новые проекты будут связаны почти со всеми отраслями экономики Амурской области: туризм, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, создание новых промышленных промплощадок.

Кроме того, достигнуты договоренности по программе "Дальневосточная концессия", согласно которым поддержку получат сразу пять инвестиционных проектов в регионе. По каждому проекту уже имеется потенциальный инвестор, сейчас ведутся переговоры до подачи частной концессионной инициативы. Предварительный объем инвестиций составит около 24,2 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.