Россельхозбанк учредил дочернюю компанию с уставным капиталом свыше 22 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) учредил дочернюю компанию "РСХБ Финансовые услуги" с уставным капиталом 22,745 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, компания зарегистрирована 12 сентября.
Основной вид деятельности "РСХБ Финансовые услуги" - деятельность холдинговых компаний. В сведениях о дополнительных видах деятельности числятся деятельность в области права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Генеральным директором компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, является Иван Куракин.
ТАСС направил запрос в РСХБ.
РСХБ создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. Банк на 100% принадлежит государству.