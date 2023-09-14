Россельхозбанк учредил дочернюю компанию с уставным капиталом свыше 22 млрд рублей

Гендиректором компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, является Иван Куракин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) учредил дочернюю компанию "РСХБ Финансовые услуги" с уставным капиталом 22,745 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке, компания зарегистрирована 12 сентября.

Основной вид деятельности "РСХБ Финансовые услуги" - деятельность холдинговых компаний. В сведениях о дополнительных видах деятельности числятся деятельность в области права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Генеральным директором компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, является Иван Куракин.

ТАСС направил запрос в РСХБ.

РСХБ создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. Банк на 100% принадлежит государству.