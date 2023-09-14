Эксперт исключила снижение ключевой ставки в 2023 году

Снижение может произойти во втором квартале 2024 года, заявила старший управляющий директор аналитического управления ПАО "Сбербанк" Наталья Загвоздина

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ставка ЦБ останется двузначной в 2023 году, снижение может произойти во втором квартале 2024 года. Такое мнение высказала старший управляющий директор аналитического управления ПАО "Сбербанк" Наталья Загвоздина на XIX Ежегодной складской конференции NF Group.

"Не сам уровень ставки ЦБ важен, а то, как долго она останется двузначной. Вчера в профильном кругу был опрос, когда начнет понижать ставку регулятор. Консенсус - во втором квартале следующего года. Если во II квартале 2024 года не начать снижать ставку, то мы уйдем в аннуализированную инфляцию, которая будет меньше 4%. Это тоже экономике не нужно", - сказала она.

По мнению Загвоздиной, снижение ключевой ставки в РФ будет длительным, а сценарий - непохожим на ситуацию в 2022 году или в 2014-м, когда ставку резко повышали, а потом возвращали, чтобы дать экономике выйти из критической ситуации. "Потому что экономика уже с успехом вышла из критической ситуации. Она сейчас, наоборот, разгоняется. Поэтому, чтобы заработали эти механизмы, ставку долго, на мой взгляд, будут снижать", - добавила эксперт.

На внеочередном заседании 15 августа ЦБ решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Как пояснили в Банке России, такое решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Ближайшее очередное заседание по ключевой ставке запланировано на 15 сентября.