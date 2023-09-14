Запорожье впервые поучаствует во всероссийском инвестфоруме в Новосибирске

На мероприятии, в частности, обсудят развитие промышленной и сопутствующей инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Запорожской области впервые примет участие во Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "Инпарк - 2023", который пройдет в Новосибирске с 19 по 21 сентября. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов.

"В этом году форум соберет на своей площадке порядка 300 участников из 45 регионов России. Нам особенно приятно, что впервые к нам приедут коллеги из Запорожской области. Надеемся, что и другие новые территории к нам присоединятся", - сказал Зырянов, уточнив, что это будут представители Корпорации развития Запорожья.

Партнеры форума - Ассоциация индустриальных парков России и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Он уточнил, что сейчас в России расширяются виды парковых проектов, поэтому впервые на форуме будут обсуждаться новые виды парков - это агропарки и экопарки, которые будут заниматься переработкой отходов и вторсырья. "На выезде мы показываем знаковые объекты Новосибирской области - это Биотехнопарк, Академпарк, Промышленно-логистический парк. В этом году мы перечень расширили - у нас порядка 150 заявок на посещение объектов, и в этом году мы хотим показать крупные инфраструктурные проекты, в том числе ледовый дворец и площадку строительства четвертого моста. Тема пленарного заседания звучит как "Развитие промышленной и сопутствующей инфраструктуры в целях устойчивого промышленного роста". Кроме того, мы поднимем тему реновации промышленной территорий и объектов", - добавил он.

Как отметил министр экономического развития региона Лев Решетников, сейчас в регионе активно развиваются разные виды парковых проектов, в частности, строительство экотехнопарка при поддержке федерального финансирования. Заход первых четырех резидентов туда ожидается до конца года. Кроме этого, в регионе ведется создание Южного промышленно-логистического парка недалеко от Новосибирска. "Мы строим Южный промышленно-логистический парк на границе Бердска с Искитимским районом. Площадь - порядка 143 га. Уже 1 млрд рублей был выделен нашим Агентством инвестиционного развития. Работы идут. В этом и следующем году мы планируем полностью закончить инфраструктуру с доведением до границ. В этом году у нас получится анонсировать там закладку первого камня одного из первых проектов", - сказал он.