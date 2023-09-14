Минпромторг РФ: число частных промпарков среди создаваемых в России доходит до 70%

Как сообщили в ведомстве, с перестроением логистических коридоров существенно возрастает спрос на производственные, логистические площадки в восточной части страны

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Минпромторг отмечает тренд на увеличение числа частных промышленных парков среди создаваемых в России. Сейчас их число доходит до 70% от общего количества, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Леонид Данилов.

"Наблюдается [тренд на] создание частных парков. Если 10 лет назад превалировали госпарки, и очень активно их создавали разные регионы, то сейчас они находятся в той или иной степени развития, и достаточно много частных проектов. Наверное, 70% проектов, которые мы видим, - это именно частные парки", - сказал он.

Данилов добавил, что с перестроением логистических коридоров очень существенно возрастает спрос на производственные, логистические площадки в восточной части страны. "Это, на наш взгляд, очень хорошая тенденция, потому что мы всегда отмечали, что в силу ряда исторических и географических причин две трети парков сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральном округах. Последние два года точно мы видим очень хорошую динамику в Сибири и на Дальнем Востоке развития новых парковых площадок. [И еще один тренд], что я бы отметил - это фокус на создании готовых производственных площадей, поскольку у нас сейчас достаточно высокий спрос на готовые площади, и это один из ключевых факторов, чтобы быстро реализовать проект, не ждать 2-3 года, с нуля заходить на стройплощадку. Больше половины новых парков, которые мы сейчас видим - это в той или иной степени есть предложение именно новых производственных корпусов", - подчеркнул он.

По данным Минпромторга, сейчас в стране более 400 действующих и создаваемых индустриальных парков и технопарков. Как отметил Данилов, объем инвестиций резидентов в создание парковой инфраструктуры за более чем 10 лет превысит 2 трлн рублей после подведения итогов 2023 года.